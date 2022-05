Andrea Belotti resterà al Torino o andrà via? La risposta a questo interrogativo sarebbe dovuta arrivare oltre una settimana fa, dopo la partita contro la Roma che ha chiuso il campionato. O almeno questo è quello che si aspettavano Ivan Juric, i dirigenti e i tifosi granata.



Il Gallo ha deciso invece di prendersi altro tempo per decidere e valutare tutte le alternative: ora è impegnato con la Nazionale e per questo potrebbe rimandare la propria decisione al 15 giugno, quando avrà concluso gli impegni con l'Italia.