Perr Schuurs è uno dei giocatori che il Torino sta seguendo con maggiore interesse per rinforzare la linea difensiva. I contatti per il difensore olandese sono già stati avviati ma la trattativa non è semplice da portare a termine e sono necessari nuovi incontri tra le parti.



Per questo motivo il dt granata, Davide Vagnati, la prossima settimana ha in programma nuovi contatti con i dirigenti dell'Ajax per cercare di trovare un accordo che possa sbloccare la trattativa.