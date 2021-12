Da dopo la partita contro l'Inter i giocatori del Torino hanno potuto godere di qualche giorno di vacanza. Vacanza che terminerà mercoledì 19 dicembre quando la squadra si ritroverà al Filadelfia agli ordini di Ivan Juric per riprendere gli allenamenti in vista della prima giornata del girone di ritorno.



Il 6 gennaio il Torino sarà impegnato sul campo dell'Atalanta e tre giorni dopo affronterà, in casa, la Fiorentina: un inizio di ritorno non semplice contro due squadre impegnate nella corsa per la qualificazione a una coppa europea.