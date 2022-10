Per Ivan Juric sono arrivate brutte notizie per quanto riguarda le condizioni di salute di Ola Aina. Il terzino nigeriano nel corso di un allenamento ha riportato un problema muscolare che rischia di tenerlo fuori per tutte le prossime partite fino alla sosta per il Mondiale in Qatar.



Nei prossimi giorni Aina si sottoporrà a nuovi esami strumentali per valutare meglio le proprie condizioni fisiche ma il il rischio di uno stop lungo è molto concreto.