Il campionato di Andrea Belotti non è ancora finito. L'infortunio muscolare patito contro la Lazio costringerà il centravanti granata a uno stop di almeno 2/3 settimane, ma la speranza di Ivan Juric è quella di riuscire a recuperare l'attaccante almeno per le ultime partite di campionato che il Torino dovrà giocare contro il Verona e la Roma.



Anche Belotti vorrebbe tornare in campo entro la fine della stagione, per salutare dal terreno di gioco i suoi tifosi in attesa di capire se rinnoverà o no il contratto in scadenza il 30 giugno.