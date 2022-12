Nikola Vlasic è l'unico calciatore del Torino che in questi giorni non si sta allenando agli ordini di Ivan Juric. Il trequartista ha infatti potuto godere di qualche giorni di vacanza in più per via degli impegni con la propria nazionale, la Croazia, al Mondiale.



Vlasic è atteso al Filadelfia per martedì 27 dicembre, quando riprenderà ad allenarsi con i propri compagni di squadra in vista della ripresa del campionato fissata per il 4 giugno.