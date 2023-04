David Zima è vicino al rientro in gruppo: il difensore del Torino non si vede da gennaio, da quando è stato costretto a fermarsi per via di un infortunio al ginocchio che lo ha tenuto lontano dai box fino a ora.



Nei primi giorni Zima dovrebbe però finalmente rientrare in gruppo: per il Torino si tratterebbe di una risorsa in più in vista del finale di stagione.