Prima dell'inizio di Torino-Cagliari, ai microfoni di Dazn, il direttore tecnico granata, Davide Vagnati ha spiegato che l'addio di Andrea Belotti non è ancora certo ma che c'è qualche speranza che possa rinnovare.



"Belotti? Uno spiraglio c’è. Ci sono spiragli per tutto: Andrea è attaccato a questa maglia, questa città e sente l’affetto da parte di tutti. La cosa migliore ora è parlarne il meno possibile, lavorare, e provare a fare più punti possibili” ha dichiarato Vagnati a Sky.



Ma i dt granata quando incontrerà Belotti per parlare del rinnovo? L'appuntamento non è breve, bisognerà attendere aprile/maggio per saperne di più.