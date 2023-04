In casa Torino si è già iniziato a pensare alla prossima stagione e il direttore tecnico Davide Vagnati, negli scorsi giorni, si è recato in Turchia per visionare da vicino Rayyan Baniya, difensore centrale italo-turco che è cresciuto calcisticamente in Italia prima di trasferirsi al Karagümrük.



Nella squadra allenata da Andrea Pirlo, Baniya si sta mettendo in mostra e per acquistarlo a titolo definitivo serviranno ora 5 milioni di euro.