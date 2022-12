Per rinforzare il proprio centrocampo il Torino ha messo nel mirino Peter Barath, centrocampista classe 2002 di proprietà del Debrecen che, da tempo, è entrato a far parte anche del giro della nazionale dell'Ungheria.



La trattativa tra il Torino e il Debrecen è stata avviata prima di Natale e il presidente Urbano Cairo spera di poterla chiudere per una cifra intorno ai 2 milioni di euro. I contatti tra le parti sono in corso, l'obiettivo è quello di riuscire a portare Barath al più presto alla corte di Ivan Juric.