Walid Cheddira è uno degli obiettivi di mercato del Torino in vista del mercato di gennaio. Portare a termine la trattativa non sarà semplice perché il Bari non ha al momento intenzione di privarsi del proprio miglior marcatore: per convincere la società pugliese a cederlo serviranno almeno 5 milioni di euro.



E' questa la cifra richiesta dal Bari per Cheddira che, lo ricordiamo, è reduce dalla bella avventura al Mondiale in Qatar con il suo Marocco.