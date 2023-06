Jean-Philippe Mateta è uno degli obiettivi di mercato del Torino in questa sessione di mercato. La società granata ha messo nel mirino l'attaccante francese che è reduce da una stagione non propriamente positiva al Crystal Palace e vorrebbe cambiare squadra.



Ma quanto costa Mateta? Il prezzo richiesto dal Crystal Palace per lasciar partire il centravanti si aggira tra i 7 e gli 8 milioni di euro.