A fine stagione scadrà il prestito di Dennis Praet al Torino. Il centrocampista belga è uno dei giocatori che più ha convinto in questa stagione e la sua assenza in campo, nei due mesi in cui è stato ai box a causa di un infortunio al piede, si è fatta sentire.



Praet è arrivato al Torino dal Leicester con la formula del prestito con diritto di riscatto: per acquistarlo a titolo definitivo la società granata dovrà versare nelle casse del Leicester 15 milioni di euro.