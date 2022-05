Il Torino ha messo nel merino per la trequarti campo Manor Solomon, fantasista israeliano, classe 1999, di proprietà dello Shakhtar Donetsk. Nei piani della società granata, Solomon dovrebbe prendere il posto di Josip Brekalo che non è stato riscattato dal Wolfsburg.



Ma quanto costa Solomon? Lo Shakhtar Donetsk per lasciar partire il trequartista chiede 15 milioni di euro, il Torino spera di poter chiudere l'operazione con la formula del prestito con diritto di riscatto.