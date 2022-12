Gli osservatori del Torino negli ultimi mesi hanno osservato da vicino Idrissa Touré, centrocampista di proprietà del Pisa che si sta mettendo in luce nel campionato di Serie B. Un suo arrivo in granata nel mercato di gennaio è però complicato per via dei costi dell'operazione.



Il Pisa valuta il cartellino di Touré 4 milioni di euro, una cifra ritenuta eccessiva dai dirigenti granata che si stanno ora orientando su altri obiettivi per rinforzare il centrocampo.