Tra i giocatori che potrebbero lasciare il Torino la prossima estate c'è anche Simone Zaza. L'attaccante, che domani contro la Fiorentina dovrebbe partire dalla panchina, ha richieste dalla Spagna, in particolare dal Betis Siviglia. Ma quanti milioni servono per acquistare il centravanti dalla società granata?



Non meno di 15 milioni di euro, ovvero la cifra che il Torino ha speso per acquistarlo dal Valencia. O meglio, che spenderà. Zaza è infatti arrivato in granata con la formula del prestito con obbligo di riscatto: il presidente Urbano Cairo verserà quindi la cifra necessaria per acquistarlo nelle casse del Valencia a fine campionato.