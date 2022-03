3.492.116 euro: è la cifra che il Torino ha speso in commissioni per i procuratori nel corso del 2021. Una cifra simile a quella spesa nel 2020 che pone la società granata al quart'ultimo posto nella graduatoria delle commissioni agli agenti dei calciatori delle squadra di serie A.



La squadra che ha speso di più in commissioni per i procuratori è stata la Juventus con quasi 29 milioni di euro. In totale i 20 club di serie A hanno speso 174 milioni di commissioni per gli agenti nell'ultimo anno.