Torino: ecco quanto ha speso per commissioni ai procuratori nel 2023

Ilè una delle società di serie A che spende di meno per commissioni ai procuratori: lo conferma il bilancio del 2023 che la società granata ha pubblicato sul proprio sito ufficiale. Dal documento, infatti, si evince che il club dinello scorso anno ha versato in totaledi euro per commissioni agli agenti e intermediari delle varie operazioni di mercato.Cifre ben diverse rispetto a quelle di altre società, sopratutto differenti rispetto alle cosiddette grandi del campionato: l'Inter ha speso in totale 34,8 milioni in commissioni, la Juventus 23,1 milioni la Fiorentina 15,4 milioni, sia la Roma che il Milan 15,3 milioni, l'Atalanta 14,8 milioni il Napoli 13,7 milioni.

Non è la prima volta che il Torino risulta essere tra le squadre che spendono meno in commissioni agli agenti, questo è un dato che si ripete infatti annualmente.