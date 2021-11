Quest'oggi per Andrea Belotti sono previsti nuovi esami medici per valutare al meglio l'infortunio occorsogli nei minuti finali di Roma-Torino: uno stiramento alla coscia destra che lo ha costretto a fermarsi e a chiedere immediatamente la sostituzione.



Secondo le prime indicazioni il Gallo rischia uno stop di circa 2 mesi e dovrebbe tornare in campo per fine gennaio o i primi di febbraio.