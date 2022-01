In questa sessione di mercato il Torino è riuscito a cedere alcuni dei giocatori in esubero che non rientravano più nei piani di Ivan Juric: Tomas Rincon è andato alla Sampdoria, Daniele Baselli al Cagliari e Simone Verdi alla Salernitana. Ma ci sono anche coloro che sono rimasti, pur essendo stati al centro di alcune trattative.



Simone Zaza e Armando Izzo sono rimasti, così come è rimasto anche Simone Edera. Quest'ultimo però non ha ancora recuperato dal grave infortunio subito lo scorso anno.