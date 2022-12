Sasa Lukic è uno dei principali uomini mercato del Torino: il centrocampista serbo non ha mai nascosto la volontà di lasciare la squadra e se non lo farà a gennaio la sua cessione avverrà in estate.



Sono quattro al momento le squadre che hanno mostrato interesse per Lukic, due italiane e due straniere: la Roma, il Napoli, il West Ham e il Leicester. Il dt Davide Vagnati è pronto ad ascoltare qualsiasi offerta concreta per il suo numero 10.