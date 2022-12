Quella di gennaio sarà una sessione di mercato in cui il Torino non farà la parte dello spettatore, sono diversi i nuovi giocatori che sono attesi sotto la Mole per rinforzare la squadra di Ivan Juric.



Arriveranno due rinforzi a centrocampo (uno con ogni probabilità sarà Dennis Praet) ma potrebbero arrivare anche un portiere di riserva, in caso di partenza di Etrit Berisha, un attaccante e un terzino.