Ivan Juric ha a più riprese chiesto rinforzi per il suo Torino nel mercato di gennaio, ma quali sono i reparti nei quali il tecnico granata si aspetta nuovi innesti?



Prima di tutto, secondo l'allenatore, ci sono da sistemare centrocampo e trequarti campo: Juric vorrebbe giocatori giovani ma di qualità (e anche di quantità per quanto riguarda la linea mediana) da inserire nella propria squadra. Poi, in caso di addio di Simone Zaza, si cercherà anche un altro attaccante, sempre un giovane da far crescere.