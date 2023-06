L'inizio della sessione estiva di calciomercato è alle porte e ci sono diversi calciatori del Torino che sono già certi di cambiare aria: andranno certamente via Etrit Berisha, Brian Bayeye, Ola Aina, Ronaldo Vieira, Michel Adopo e Demba Seck.



Per alcuni si tratterà di addii definitivamente al Torino altri, come Bayeye e Seck, saranno invece ceduti solamente in prestito per giocare con maggiore continuità e accumulare esperienza.