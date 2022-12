Sono diversi i calciatori del Torino che a fine stagione vedranno il loro contratto scadere. Tra questi ci sono Ola Aina, Koffi Djidji, Simone Edera e Yann Karamoh.



Per i primi due il direttore tecnico Davide Vagnati ha già avviato delle trattative nella speranza di riuscire ad arrivare a un accordo per non perderli a parametro zero. Edera invece non rientrerà più nel progetto tecnico e non prolungherà il contratto, per Karamoh il Torino ha un'opzione per il rinnovo per altri due anni ma non è stato ancora deciso se attivare o no la clausola.