Il grave infortunio al ginocchio che lo ha tenuto ai box negli ultimi mesi è ormai un ricordo lontano per Simone Edera. L'attaccante del Torino ha ora recuperato ed è pronto a tornare in campo anche se molto difficilmente il suo rientro sarà con la maglia granata addosso.



Il direttore tecnico Davide Vagnati è infatti al lavoro per cercare una nuova squadra all'ex Primavera.