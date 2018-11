La mancata convocazione di Andrea Belotti in Nazionale (per la seconda volta consecutiva) sta facendo molto discutere, ma c'è anche un altro calciatore del Torino per cui ci si aspettava la chiamata in Azzurro (quello dell'Under 21) e che invece non è stato selezionato: Simone Edera.



L'attaccante classe 1996, che ha spesso fatto parte del gruppo dell'Italia Under 21 di Gigi Di Biagio non è stato chiamato per i prossimi impegni contro Inghilterra e Germania. È stato invece convocato Vittorio Parigini.