Terminato il prestito al Bologna, Simone Edera tornerà ora al Torino. Il futuro dell'attaccante classe 1997 potrebbe però essere lontano dal Piemonte: la società granata sta infatti pensando a cedere il calciatore in prestito dopo che, a causa di alcuni problemi fisici, in rossoblù non è riuscito a giocare con la necessaria continuità.



Con la maglia del Bologna Edera è sceso in campo solamente in quattro occasioni, tre invece le presenze con la maglia del Torino nella prima parte di stagione.