Simone Edera resta al Torino. Negli scorsi giorni c'erano stati dei sondaggi del Parma per il giovane attaccante, ma la società granata ha scelto di trattenere l'attaccante, anche perché in questa sessione di mercato sono stati ceduti altri due esterni offensivi: Iago Falque e Vittorio Parigini.



Nella prima parte di stagione Edera non ha trovato molto spazio alla corte di Walter Mazzarri ma spera di essere protagonista in questa seconda parte di stagione.