Torino, emergenza totale in difesa: si fa male Rodriguez col Sassuolo, le condizioni

Piove sul bagnato in casa Torino. Schuurs e Buongiorno, due dei leader difensivi di Juric, sono out per infortunio, e contro il Sassuolo si è fatto male anche Ricardo Rodriguez, costretto al cambio al 20' del primo tempo. Al suo posto Masina, che gioca con Lovato e Djidji in una linea di riserva.



Problema muscolare per lo svizzero ex Milan, che ha alzato bandiera bianca. Si attendono i risultati degli esami cui verrà sottoposto il capitano granata nelle prossime ore.