Rade Krunic e il Torino sono sempre più distanti. L'ennesima telenovela del mercato estivo della società granata, dopo quelle per Bruno Peres e Lucas Verissimo, potrebbe chiudersi con un nulla di fatto. La società granata non è infatti ancora riuscita a trovare l'accordo con l'Empoli per l'acquisto del calciatore.



La distanza tra domanda e offerta è di circa 2 milioni di euro e il Torino non sembra però intenzionato ad accontentare il club toscano e offrire i circa 6 milioni di euro che servirebbero per chiudere l'affare.