Il Torino, così come l'Empoli, sta ancora attendendo di sapere con precisione quanto è grave l'infortunio alla caviglia occorso a Rade Krunic sabato, durante l'amichevole contro lo Spezia. La trattativa per il trasferimento in granata del centrocampista bosniaco però prosegue, così come va avanti quella per il passaggio in azzurro di Afriyie Acquah, ma i discorsi per i due giocatori viaggiano su binari differenti.



Tra Torino e Empoli non ci sarà uno scambio tra Krunic e Acquah, ma le due trattative stanno infatti andando avanti in maniera indipendente l'una dall'altra e, anche nel caso quella per il calciatore bosniaco dovesse saltare per via dell'infortunio, quella per Acquah andrà avanti.