In casa Torino si attende con apprensione l'esito degli esami a cui si è sottoposto questa mattina Pietro Pellegri. L'attaccante si è infortunato nel corso della partita tra l'Italia Under 21 e l'Inghilterra ed è rientrato prima del previsto nel capoluogo piemontese.



Difficile che Pellegri possa essere a disposizione per la partita di sabato contro il Napoli, si spera però che possa recuperare per i successi impegni in campionato della formazione granata.