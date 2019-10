Questo pomeriggio il Torino si è ritrovato al Filadelfia per iniziare a preparare la partita di domenica contro il Cagliari. E' stato il primo allenamento della squadra granata dopo la sconfitta contro l'Udinese: è così che tra le mura dello spogliatoio granata è andato in scena un lungo faccia a faccia tra Walter Mazzarri e i suoi giocatori.



L'allenatore ha spiegato cosa non ha funzionato alla Dacia Arena ma, soprattutto, si è confrontato con i vari calciatori per cercare di invertire la rotta in campionato della squadra granata.