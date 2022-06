Ormai rassegnato a perdere Bremer, il Torino volta pagina e lavora al sostituto del brasiliano. Il profilo che piace di più è quello di Wout Faes, classe '98 del Reims ed ex capitano del Belgio Under 17. La valutazione si aggira intorno ai 10 milioni di euro.



VERSO L'INTER - L'avventura di Bremer al Torino invece è arrivata ormai ai titoli di coda. Il difensore è sempre stato un obiettivo dell'Inter che si è mossa per prima anticipando tutti. Il giocatore ha già dato la parola da mesi ai nerazzurri, e ora aspetta il grande salto. Con il Torino che ha già messo il sostituto nel mirino.