Iago Falque non ha ancora del tutto smaltito l'infortunio al ginocchio che lo ha costretto a fermarsi nella partita contro la Fiorentina dello scorso 31 marzo. L'attaccante spagnolo sta continuando a svolgere allenamenti differenziati e contro il Milan, domenica sera, potrebbe sedersi in panchina. Difficilmente, però, il Torino potrà contare sul suo numero 14.



Nella migliori delle ipotesi, Iago Falque potrebbe entrare in campo a partita in corso per uno spezzone di gara nel finale, nel caso la squadra granata dovesse averne bisogno. Al posto di Falque Mazzarri sembra orientato a confermare Alejandro Berenguer.