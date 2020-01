Non è solo la Spal ad aver posato i propri occhi su Iago Falque: l'attaccante spagnolo è infatti nel mirino anche dell'Al-Nasr, squadra di Dubai allenata da una vecchia conoscenza del Torino: Krunoslav Jurcic, ex centrocampista croato che ha militato in granata per una stagione e mezzo nei primi anni 2000.



L'ipotesi di un trasferimento negli Emirati Arabi Uniti sembra stuzzicare Falque che, entro la fine di questa settimana, deciderà il proprio futuro. La Spal nel frattempo continua a sperare.