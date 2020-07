Nelle prossime settimane Torino e Fiorentina si affronteranno sul campo, nel frattempo è già partita una sfida sul mercato tra la società granata e quella viola. Entrambe sono infatti interessate a Karol Linetty della Sampdoria e a Joao Pedro del Cagliari.



Il Torino a gennaio era stato a un passo dall'acquisto del centrocampo polacco che all'ultimo aveva però declinato l'offerta perché, come lui stesso ha raccontato, non voleva lasciare la Sampdoria a metà stagione in piena lotta salvezza. L'affare potrebbe però andare in porto nei prossimi mesi.