Torino-Fiorentina, Juric rischia una lunga squalifica dopo il gesto 'taglia gola' a Italiano

Redazione CM

Ivan Juric rischia la stangata. Il tecnico del Torino, dopo l'espulsione rimediata ieri, sicuramente non sarà in panchina venerdì sera, quando i granata saranno ospiti del Napoli allo stadio Maradona, ma l'eventualità che il croato possa essere fermato per più turni a causa del gesto minaccioso che ha rivolto a Vincenzo Italiano, il "taglia gola", è concreta. L'arbitro Marchetti infatti potrebbe non aver visto quanto accaduto, ma a bordo campo erano presenti sia l’ispettore della Procura Federale sia il delegato della Lega, entrambi vicini alla zona delle panchine.



LA BARAONDA FINALE, LE SCUSE E LE PAROLE DI CAIRO - La baraonda finale tra le due panchine è stata osservata con attenzione; nonostante le scuse arrivate a fine partita e il successivo chiarimento con l'allenatore della Fiorentina, con tanto di abbracci in diretta televisiva, ora Juric può incorrere in una dura squalifica. Al fischio finale erano presenti sul terreno di gioco dell'Olimpico Grande Torino anche il presidente Urbano Cairo e alcuni dirigenti, tra cui Emiliano Moretti, scesi in campo per assistere in piedi ai minuti conclusivi, nella zona tra la panchina del Toro e il monitor del VAR. Questo il commento del numero uno granata: "Sono sceso per rasserenare gli animi”.



RISCHIO STANGATA - Tutto sarà ufficiale martedì pomeriggio, quando arriverà la decisione da parte del Giudice Sportivo, che si basa sul referto arbitrale e su quanto visionato dagli ispettori: nel caso in cui la pena inflitta al tecnico croato dovesse essere particolarmente lunga, il Torino avrà poi ovviamente la possibilità di presentare ricorso con l’obiettivo di farla accorciare e con il vice Matteo Paro nel frattempo in panchina al suo posto.