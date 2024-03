Fiorentina, Italiano: 'Non ho visto il brutto gesto di Juric, tutto chiarito'

Vincenzo Italiano analizza il pareggio per 0-0 sul campo del Torino. L'allenatore della Fiorentina risponde così alla domanda su un brutto gesto di Juric: "Non l'ho visto. Sono situazioni in cui ci si fraintende. Io stavo parlando con il quarto uomo, poi l'adrenalina e quello che fa da contorno alle partite crea tensioni. Ci siamo già incontrati con il suo vice, è tutto a posto, non è la prima volta che succede con Ivan e con altri. Ci si stringe la mano e si va avanti. Alla fine volevo chiedere una cosa al presidente Cairo e mi hanno fermato, ma è tutto a posto. L'arbitro fa parte dell'arredamento di una partita, a volte può far accendere gli animi. Anche noi nel secondo tempo potevamo arrabbiarci, ma per me è tutto chiuso e penso già alla prossima gara".