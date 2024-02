Torino-Fiorentina: le probabili formazioni, dove vederla in TV e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

GUARDA TORINO-FIORENTINA

LA SERIE A SU DAZN

Torino-Fiorentina è uno degli anticipi della 27esima giornata di Serie A. Il calcio d'inizio della partita è in programmaallo stadio Olimpico Grande Torino. La squadra granata è reduce dalle due sconfitte consecutive contro Lazio e Roma ed è alla ricerca dei tre punti, in quello che classifica alla mano, è un vero e proprio scontro diretto per l'Europa. Sta meglio la formazione viola che nell'ultimo turno ha battuto in rimonta la Lazio per 2-1, scavalcandola al settimo posto.nel corso dell'ultima partita di campionato, quella contro la Roma, ha perso per infortunioma il tecnico può consolarsi con il ritorno di, assente da circa un mese a causa della lussazione della spalla subita nella trasferta di Cagliari. È invece in dubbio la presenze sia diche dispera invece di recuperare in extremis, che negli scorsi giorni è finito in ospedale per un problema di calcoli renali: con il passare delle ore le possibilità che possa partire per Torino diminuiscono sempre di più.Torino-Fiorentina, il cui calcio d'inizio è sabato 2 marzo 2024 alle ore 20.45 allo stato Olimpico Grande Torino, sarà trasmessa in diretta TV da Dazn, a cui è possibile accedere sia attraverso la Smart TV che attraverso pc, smartphone, tablet, console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La telecronaca sarà di Riccardo Mancini e il commento tecnico di Massimo Gobbi.TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Masina; Vlasic; Sanabria, Zapata.FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Ikoné, Beltran, Gonzalez; Belotti.