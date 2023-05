Di seguito i principali episodi da moviola di Torino-Fiorentina, match valido per la 36esima giornata di Serie A.



Torino – Fiorentina domenica ore 15.00

Massimi

Imperiale – Miniutti

Iv: Maggioni

Var: La Penna

Avar: Paganessi



51' - Proteste viola per un mani di Djidji in area granata: la Fiorentina chiede il rigore ma dal replay si vede che il braccio del granata è attaccato al corpo.



70' - Sul fronte opposto, proteste granata per un contatto Igor-Sanabria in area viola.



92' - Altre proteste viola per un mancato angolo concesso per un tocco di Lazaro, che c'era.