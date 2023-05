Prosegue anche nella stagione 2022-2023 l’appuntamento della nostra rubrica SOS Arbitri con Massimo Chiesa. L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. Di seguito il riepilogo degli episodi della 35ª giornata di Serie A.



Lazio-Lecce 2-2

Maresca (Var: Fabbri) 6

"Il Var lo aiuta per il fallo da rigore di Hysaj su Blin, per quella che è la sua esperienza la sufficienza è un po' stretta".



Salernitana-Atalanta 1-0

Piccinini (Var: Nasca) 6,5

"Partita ben diretta senza nessun problema particolare. Nonostante il coefficiente alto di difficoltà, è stata una gara lineare e priva di eccessi".



Spezia-Milan 2-0

Doveri (Var: Marini) 7

"Ha avuto il controllo totale della gara. Giudica bene l'eventuale fallo di mano di Pobega, e anche i contatti Kalulu-Nzola in area rossonera e Diaz-Esposito in quella bianconera. Tutto regolare e neanche la minima scelta sbagliata".



Inter-Sassuolo 4-2

Marcernaro (Var: Di Martino) 6

"La porta a casa abbastanza bene; sono d'accordo sul non punire con l'espulsione gli interventi di Matheu Henrique e Brozovic".



Verona-Torino 0-1

Di Bello (Var: Guida) 5

"Partita difficile per la posta in palio, ma non è stata gestita benissimo e si è perso un paio di falli da rigore: il primo sul contatto Faraoni-Ilic in area gialloblù e l'altro a sette minuti dalla fine per un intervento irregolare di Cabal su Seck.

Paterna (Var: Abisso) 6"Un po' ondivago sui provvedimenti disciplinari, ma arriva alla sufficienza".Cosso (Fourneau) 4,5"Manca un rigore netto per il Napoli per un fallo di Pessina che prende la gamba di Osimhen. E non lo vede neanche il Var. Non è irregolare l'intervento di Carlos Augusto su Bereszynski in area biancorossa ma in generale l'arbitro è mancato dal punto di vista disciplinare".Orsato (Var: Mazzoleni) 5"Doveva essere punito l'intervento di Lykogiannis su Ibanez, era un fallo da rigore. Un penalty condiziona la partita, per questo si prende l'insufficienza".Chiffi (Var: La Penna) 6,5"Valuta bene il contatto tra Sernicola e Iling lasciando correre, fischia poco e questa volta lo fa anche bene".Feliciani (Var: Banti)