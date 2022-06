Fra i giocatori che lasceranno il Torino in questa sessione di mercato c'è anche Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere serbo ha alcune richieste dall'estero ma piace anche alla Fiorentina che sta per cedere Bartlomiej Dragowski.



La trattativa tra il Torino e la Fiorentina per l'estremo difensore serbo è già stata avviata: nel frattempo la società granata ha già individuato il sostituto di Milinkovic-Savic in Gabriel, portiere brasiliano che nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Lecce e si libererà a parametro zero.