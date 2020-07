“Cairo vattene” è lo slogan che asi sente sempre più spesso. Uno slogan che è stato scandito anche questa mattina dai circache hanno partecipato al flash mob di contestazione al presidente granata che si è tenuto di fronte allo stadio Olimpico Grande Torino. “Il fatto che oggi ci sia il derby è casuale” ha spiegato uno degli organizzatori, ma la stracittadina contro la Juventus era ricordata pochi metri più in là da uno striscione in cui erano riepilogati i numeri del Torino di Cairo contro la: “”. Nessun’altra squadra di serie A ha un ruolino così negativo contro i bianconeri negli ultimi 15 anni. Poco distanti erano presenti altri due striscioni con scritto: “” e “”.“Lo stadio non è di proprietà, il Filadelfia non è di proprietà, il Robaldo sembra la foresta Amazzonica, neanche la sede è di proprietà. Il signor Cairo non ha di proprietà nulla. D’ora in poi lo contesteremo finché non avrà via - ha poi aggiunto un altro dei partecipanti alla manifestazione - il Toro sono 15 anni che lo vediamo sempre più sbiadito, siamo certi che in mano alla gestione Cairo può solo peggiorare e arrivare alla sua morte definitiva. Ci sentiamo sequestrati da questa società perché non ha mai portato a nulla di buono.”.