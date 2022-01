Il Torino tratta a oltranza per l'attaccante esterno senegalese della Spal, Demba Seck (classe 2001). La pista alternativa port al serbo del Vojvodina, Uros Kabic (classe 2004).



In uscita possibile una partenza per reparto: l'attaccante Zaza, il difensore Izzo (corteggiato dal Cagliari di Mazzarri) e il centrocampista polacco Linetty è richiesto dalla Sampdoria.