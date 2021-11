Due fratture al setto nasale e due operazione nell'arco di appena tre mesi: l'inizio di stagione di Koffi Djidji non è stato di certo molto fortunato. Il difensore del Torino, dopo l'infortunio dello scorso settembre, ha riportato una nuova frattura al setto nasale durante uno scontro in allenamento e ieri è stato costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico.



Djidji nei prossimi giorni tornerà ad allenarsi con i compagni di squadra ma dovrà farlo con una mascherina protettiva sul volto, proprio come avvenuto a settembre.