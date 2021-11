Durante la conferenza stampa della vigilia di Roma-Torino, il tecnico granata Ivan Juric non ha risparmiato una frecciatina al presidente Urbano Cairo riguardo all'arrivo di Dennis Praet nell'ultimo giorno di mercato.



“Deve trovare un po’ di continuità e non è l’unico. Già era un giocatore sceso poco in campo nella scorsa stagione in Inghilterra, per via degli infortuni muscolari. In più rischi di sicuro, quando prendi i giocatori all’ultimo giorno senza che abbiano svolto il ritiro estivo con i nuovi compagni. Magari risparmi qualcosa, ma perdi molto sotto l’aspetto del rendimento in campo. Ci vorrà ancora del tempo prima di averlo al massimo. Per questo è giusto forzarlo un po’ nei minutaggi, perché è un giocatore importante da portare prima possibile nella condizione migliore”