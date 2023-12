Torino, Frosinone e Sampdoria sono pronte a scontrarsi per il nuovo wonder kid del Celtic. Si chiama Rocco Vata, attaccante/trequartista classe 2005 da 10 gol in 14 presenze con la squadra riserve del club di Glasgow. Nato in Scozia, con origini albanesi ma gioca con l'Under 19 dell'Irlanda, Vata è una delle promesse più brillanti del calcio britannico e già la scorsa stagione ha mosso i primi passi con la prima squadra dei biancoverdi: il suo contratto scade al termine della stagione ma, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, Toro, Frosinone e Samp possono provare ad anticipare il colpo già a gennaio.