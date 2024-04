Partita: Torino-Frosinone

Data: domenica 21 aprile 2024

Orario: 15.00

Canale TV: Dazn

Streaming: Dazn

Dove vederla: anche Torino-Frosinone può essere visto in streaming su Dazn, attraverso qualsiasi tipo di dispositivo (Smart TV che attraverso pc, smartphone, tablet, console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast). Ma la partita la si può vedere anche sul canale 214 di Sky.

Telecronaca: Gabriele Giustiniani e Massimo Gobbi

Archiviato il derby della Mole, l'Olimpico Grande Torino domenica 21 aprile ospita. Per la formazione granata è l'ultima chiamata per l'Europa: la vittoria è d'obbligo per poter sperare di proseguire la rincorsa a una coppa europea. Non sarà però una partita semplice perché dall'altra parte c'è un Frosinone a caccia di punti salvezza e reduce dal 2-2 contro il Napoli al Maradona che ha dato fiducia. Il calcio d'inizio è alle(squalificato e sostituito in panchina dal suo vice,) dovrà fare a meno diin mezzo al campo: il centrocampista è stato fermato per un turno dal Giudice sportivo dopo l'ammonizione ricevuta nel derby. Al suo posto tornerà nell'undici titolare, al rientro dall'infortunio. In attacco solito ballottaggio traper una maglia da titolare mentrerischia di non farcela a recuperare neanche per la panchina. In casa Frosinone sono da valutare le condizioni di, tutti i dubbio per la trasferta di Torino. La certezza per, confermato come terminale offensivo dopo la doppietta al Napoli. A supporto avràe uno tra

Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Paro.Turati; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Valeri; Soulé, Brescianini, Cheddira. All. Di Francesco.